Морфологически разберите слово :сбудется
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Морфологически разберите слово :сбудется
Ответ(ы) на вопрос:
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Начальная форма: СБЫТЬСЯ Часть речи: глагол в личной форме Грамматика: третье лицо, будущее время, действительный залог, единственное число, переходный, совершенный вид Формы: сбыться, сбылся, сбылась, сбылось, сбылись, сбудусь, сбудемся, сбудешься, сбудетесь, сбудется, сбудутся, сбывшись, сбудемтесь, сбудься, сбудьтесь, сбывшийся, сбывшегося, сбывшемуся, сбывшимся, сбывшемся, сбывшаяся, сбывшейся, сбывшуюся, сбывшеюся, сбывшееся, сбывшиеся, сбывшихся, сбывшимися
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