Сумма 3 слагаемых 97089 первое слагаемое 5674 второе слагаемое 73478 Чему равно третье слагаемое
Математика
Сумма 3 слагаемых 97089 первое слагаемое 5674 второе слагаемое 73478 Чему равно третье слагаемое
Ответ(ы) на вопрос:
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97089-5674-73478= =17937
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