Округлите десятичные дроби до тысячных:6.2358 , 2.5432 , 4.2306
Математика
Округлите десятичные дроби до тысячных:6.2358 , 2.5432 , 4.2306
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,236; 2,543; 4,231 (Если следующая цифра больше или равна 5, округляется в большую сторону)
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