Морфологический разбор прилагательного слова исключительной пж

Русский язык
Морфологический разбор прилагательного слова исключительной пж
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Начальная форма: ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ Часть речи: прилагательное Грамматика: единственное число, женский род, неодушевленное, одушевленное, родительный падеж Формы: исключительный, исключительного, исключительному, исключительным, исключительном, исключительная, исключительной, исключительную, исключительною, исключительное, исключительные, исключительных, исключительными, исключителен, исключительна, исключительно, исключительны, исключительнее, исключительней, поисключительнее, поисключительней
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