Морфологический разбор слов в лесу,весёлый,кормит

Гость: Гость:

1.(Где?) в лесу-сущ. Н.ф.:лес 2.П.п.: нариц.,неодуш., м.р., 2 скл. Н.п.: ед.ч., П.п. 3.(Где?) в лесу- обстоятельство. 1.(Какой?) Веселый-прилаг. Н.ф.: веселый. 2.П.п.: качеств.,ед.ч., м.р., И.п. 3.(Какой?) веселый- определение. 1.(Что делает?)кормит- глаг. Н.ф.: кормить. 2.П.п: несоверш. в., 2 спр.,переходный,невозвратный.Н.п.:изъявительное, наст.вр.,ед.ч., 3 л. 3.(Что делает?) кормит-сказуемое