Попробуй составить и записать текст если известно текст состоит из трёх абзацев лесной барабанщик
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Попробуй составить и записать текст если известно текст состоит из трёх абзацев лесной барабанщик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесной барабанщик. Однажды я пошла в лес за грибами. Я шла,шла,и вдруг услышала какой-то стук. Чем ближе я походила,темгрумче становился стук. Я заметила,что он, доносился за огромной ёлкой. Я заглянула, и увидела зайца! Заяц умело стучал по старому пню задними лапами.Он меня совсем не заметил и не услышал!Я стояла и улыбалась. Вот такой был лесной барабанщик. Если не подходит извините. ((( Удачи)
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