Морфологический разбор слова блистательный

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Морфологический разбор слова блистательный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I Часть речи, общее грамматическое значение и вопрос. КАКОЙ? - БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ, ИМЯ ПРИЛАГ.  II Начальная форма (мужской род, единственное число, именительный падеж). БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ - нач. форма  Морфологические признаки:  A Постоянные морфологические признаки: разряд по значению (качественное, относительное, притяжательное). КАЧЕСТВ. Б Непостоянные морфологические признаки:  1только для качественных прилагательных:  а) степень сравнения (положительная, сравнительная, превосходная) ; ПОЛОЖ.  б) полная или краткая форма; ПОЛНАЯ ФОРМА  2 число, род (в единственном числе) , падеж. ЕД. Ч., МУЖ. Р., ИМ. ИЛИ ВИН. ПАДЕЖ (по предложению смотреть надо)  III Роль в предложении (каким членом предложения является прилагательное в данном предложении). НЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - НЕТ И РОЛИ В ПРЕДЛОЖЕНИИ
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