Найди сумму всех возможных двузначных чисел, всё цифры которых нечётные

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Это будут числа из второго четвёртого, шестого, восьмого и десятого десятка (числа вида 1*, 3*, 5*, 7*, 9*). В каждом из этих десятков 5 нечётных чисел (числа вида *1, *3, *5, *7, *9). Сумма десятков равна (10+30+50+70+90)*5 = 1250. Сумма единиц равна (1+3+5+7+9)*5 = 125. Сумма всех возможных различных двухзначных чисел, все цифры которых нечетные, равна 1250+125 = 1375.