Взаимоотношения Пугачева к народу
Литература
Взаимоотношения Пугачева к народу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Народ видит в нем своего вождя и заступника. «Возмутительные листы», рассылаемые Пугачевым, производят сильное действие на умы. При приближении войск Пугачева казаки и нередко солдаты переходят на сторону повстанцев. Все чиновники в Оренбурге «говорили о ненадежности войск». Поэт показывает глубокую связь с народом. В главе «Приступ»(7) Пушкин бросает несколько фраз, свидетельствующих об отношении народа к Пугачеву: «Жители выходили из домов с хлебом и солью…»
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