Взаимоотношения Пугачева к народу

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Народ видит в нем своего вождя и заступника. «Возмутительные листы», рассылаемые Пугачевым, производят сильное действие на умы. При приближении войск Пугачева казаки и нередко солдаты переходят на сторону повстанцев. Все чиновники в Оренбурге «говорили о ненадежности войск». Поэт показывает глубокую связь с народом. В главе «Приступ»(7) Пушкин бросает несколько фраз, свидетельствующих об отношении народа к Пугачеву: «Жители выходили из домов с хлебом и солью…»