Для внесения в почву требуется приготовить удобрение из расчета 60 килограмм удоб??ений на каждый 10 квадратных метров почвы. сколько кг удобрений надо приготовить для участка квадратной формы со стороной 20 метров
Физика
Для внесения в почву требуется приготовить удобрение из расчета 60 килограмм удоб??ений на каждый 10 квадратных метров почвы. сколько кг удобрений надо приготовить для участка квадратной формы со стороной 20 метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 килограмм на один квадрат 60:10=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Put the words in the correct order.use contractions where possible Getting are you up? Raining is again it? Not you are listening Going wh...
Математика
На кабинках колеса обозрения написаны номера 1,2,3,4... когда кобинка с номерос 25 находится верхней точки колеса кабинка с номером 8 находится в с...
Физика
Какую начальную скорость имел автобус если он остановился через 30 с после начала ??орможения с ускорением 0.5 м.с