Для внесения в почву требуется приготовить удобрение из расчета 60 килограмм удоб??ений на каждый 10 квадратных метров почвы. сколько кг удобрений надо приготовить для участка квадратной формы со стороной 20 метров

Физика

Для внесения в почву требуется приготовить удобрение из расчета 60 килограмм удоб??ений на каждый 10 квадратных метров почвы. сколько кг удобрений надо приготовить для участка квадратной формы со стороной 20 метров

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