Подбери к каждому слову однокоренные слова так чтобы корни вместе буквы е была бу??ва Ё.Запиши слова выделите в них корень. ледяной, слезинка, темнеть, пчелиный, медовый, желтеть.

Русский язык

Подбери к каждому слову однокоренные слова так чтобы корни вместе буквы е была бу??ва Ё.Запиши слова выделите в них корень. ледяной, слезинка, темнеть, пчелиный, медовый, желтеть.

Автор: Гость