Подбери к каждому слову однокоренные слова так чтобы корни вместе буквы е была бу??ва Ё.Запиши слова выделите в них корень. ледяной, слезинка, темнеть, пчелиный, медовый, желтеть.
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Подбери к каждому слову однокоренные слова так чтобы корни вместе буквы е была бу??ва Ё.Запиши слова выделите в них корень. ледяной, слезинка, темнеть, пчелиный, медовый, желтеть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ледяной-лёд,корень лед,слезинка-слёзы,корень слёз,темнеть-тёмный,корень темн,пчелиный-пчёлы,корень пчел,медовый-мёд,корень мед,желтеть-жёлтый,корень желт
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