Доклад на тему быт и хозяйство восточных славян

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Хозяйство восточных славян Первые поселения восточных славян возникли на берегах рек и озер, соответственно тому, как шло их расселение. Вначале славяне жили в землянках, затем стали строить дома – в этих деревянных жилищах посередине сооружались очаги, дым уходил через отверстие в крыше или стене. У каждого дома обязательно имелись хозяйственные постройки, они делались плетневые, саманные или из подобных материалов и ставились на дворе либо свободно, разбросано, либо по периметру четырехугольного двора, образуя внутри открытое пространство.В славянских поселках дворов было немного: от двух до пяти. Они обносились земляными валами для защиты от врагов.Как уже упоминалось ранее, основным занятием славян конечно же было земледелие. Археологические находки позволяют утверждать, что они выращивали рожь, пшеницу, ячмень, просо, репу, капусту, свеклу и т.д. Из технических культур славяне разводили лен и коноплю.Системы земледелия вначале сильно отличались у славян, живших на севере и на юге. Там, где росли густые леса, преобладала подсечно-огневая система. Сначала деревья подрубались, и целый год постепенно засыхали. На следующий год высохшие деревья сжигались, и в золу сеяли зерно. Иногда землю предварительно распахивали, но чаще всего не делали и этого. Хорошие урожаи такие участки давали только в течение трех-четырех лет. Затем участок забрасывали и вырубали новый. Именно с такой крайне неудобной системой, требующей огромного количества земли, и была связана малонаселенность первых славянских поселений. Основными же орудиями труда на севере были топор-мотыга, заступ, борона-суковатка.На юге, с его теплым климатом и плодородными почвами, основной системой земледелия был перелог. Ралом, а позднее деревянных плугом с железным лемехом, распахивали землю. Когда участок истощался, переходили на другое место. Однако очень скоро обе эти системы уступили место пашенному земледелию.И на севере, и на юге славяне жали созревшие хлеба серпами. Зерно размалывали каменными зернотерками и ручными жерновами.Другим важным занятием славянских племен было скотоводство. Скотоводство восточных славян было органически связано с земледелием. Скотоводство давало мясо, молоко; скот использовали как тягло на пашне (в нечерноземной зоне – лошади, в черноземной – волы); без навоза невозможно было вести полевое земледелие в нечерноземной зоне, от скота получали и шерсть и кожи. Восточнославянские народы разводили крупный и мелкий рогатый скот, лошадей, свиней, птицу. Меньше разводили уток и гусей, но почти обязательно в каждом хозяйстве держали кур.Немаловажное значение имели рыбалка и охота, тем более, что в густых лесах водилось множество пушных зверей, мех которых использовался для изготовления одежды, а также шел на продажу.В качестве оружия славяне использовали луки, копья, мечи, палицы (палки с тяжелыми набалдашниками и шипами). Пущенные из тугих луков каленые стрелы могли настигнуть неприятеля даже на большом расстоянии. Для защиты славяне использовали шлемы и прочные "рубашки" из мелких металлических колец – кольчуги.Важную роль в жизни восточных славян играло также бортничество – сбор меда диких пчел.Но помимо земледелия славяне занимались и обработкой металла (кузнечное дело), производством керамических изделий. Не чужды им были также ювелирное, камнерезное, столярное ремесла. Находившиеся в наиболее удачных (с точки зрения возможности торговли) местах поселения превращались в города. Также становились городами и княжеские крепости. Древнейшими городами Руси являлись: Новгород, Чернигов, Суздаль, Муром, Смоленск, Переславль, Ладога, Ростов, Белоозеро, Псков, Любеч, Туров. По мнению ученых, к началу IX в. на территории Руси насчитывалось около 30 городов.Город возникал обычно на холме или на месте слияния двух рек, что было связано с торговлей. А торговые связи между славянскими и соседними племенами были достаточно отлаженными. С юга гнали на север скот. Прикарпатье снабжало всех солью. На север и северо-запад из Приднепровья и Суздальской земли шел хлеб. Торговали мехами, полотном, скотом и медом, воском и рабами.Основных торговых путей, проходивших через Русь, было два: по Неве, Ладожскому озеру, Волхову, Ловати и Днепру проходил великий водный путь "из варяг в греки", соединявший Балтийское море с Черным; а через Карпаты торговые пути вели в Прагу, в германские города, в Болгарию, в страны мусульманского мира.