Для четырехугольника MNPK запишите: 1) вершины, соседние с вершиной M 2)вершину, про??иволежащую вершине N 3)стороны, соседние со стороной PK 4)сторону, противолежащую стороне NP
Геометрия
Для четырехугольника MNPK запишите: 1) вершины, соседние с вершиной M 2)вершину, про??иволежащую вершине N 3)стороны, соседние со стороной PK 4)сторону, противолежащую стороне NP
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1) N;K 2) K 3)NP; MK 4) MK
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