Напишите алгоритм построения суммы векторов a и b

Информатика
Напишите алгоритм построения суммы векторов a и b
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чертим вектор А и от его конца откладываем вектор B, расстояние от начала вектора А до конца вектора В будет суммой векторов АВ.
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