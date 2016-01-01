Закончите формулировки свойств б) Сочетательное свойство сложения: Чтобы к сумме двух чисел прибавить какое-нибудь число,______________________________________________________________ в) Правило вычитания суммы из числа: Ч...

Математика

Закончите формулировки свойств б) Сочетательное свойство сложения: Чтобы к сумме двух чисел прибавить какое-нибудь число,______________________________________________________________ в) Правило вычитания суммы из числа: Чтобы из числа вычесть сумму,___________________________________________ г) Правило вычитания числа из суммы: Чтобы из суммы вычесть число,__________________________________________

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