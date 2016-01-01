L am dirty ; l go to the A living room Б bed room В bathroom Г kitchen
Английский язык
L am dirty ; l go to the A living room Б bed room В bathroom Г kitchen
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) bathroom (ванная) Предложение переводится, как : Я грязный. Я иду в ВАННУЮ.
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