Продовжіть казку за поданим початком

Гость: Гость:

...у Чорній книзі з поганими словами.Добре слово ніколи не наважувалося говорити з Кропив"яним,ні воно не було боягузливе!Ні в якому разі,просто у доброго слова за спиною були білі-білі крила.З кожним словом котре було сказане у адресу Кропив"яного слова,на крилах Доброго з"являлися чорні пір"їнки.Добре слово закликало робити добро,допомагати всім.А ось Кропив"яне слово приходило до діток у снах і закликало їх робити зло,пакостити всім оточуючим включаючи природу.Діти завжди будьте вірними доброму слову!Робіть добро!