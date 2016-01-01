Продовжіть казку за поданим початком

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Продовжіть казку за поданим початком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...у Чорній книзі з поганими словами.Добре слово ніколи не наважувалося говорити з Кропив"яним,ні воно не було боягузливе!Ні в якому разі,просто у доброго слова за спиною були білі-білі крила.З кожним словом котре було сказане у адресу Кропив"яного слова,на крилах Доброго з"являлися чорні пір"їнки.Добре слово закликало робити добро,допомагати всім.А ось Кропив"яне слово приходило до діток у снах і  закликало їх робити зло,пакостити всім оточуючим включаючи природу.Діти завжди будьте вірними доброму слову!Робіть добро!                                                                     
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