Что было общего и какие различия существовали во взглядов левеллеров и лиггеров?

Гость: Гость:

Различия: Левеллеры выражали интересы мелкой буржуазии, ремесленников, части зажиточных крестьян Диггеры выражали интересы деревенской и городской бедноты, особенно безземельных и малоземельных крестьян Выделившись из движения левеллеров (в отличие от которых Диггеры стали называть себя также «истинными левеллерами» ) . Диггеры устами своего идеолога Дж. Уинстэнли провозгласили идеал «свободной республики» , не знающей эксплуатации человека человеком, идеал коллективной собственности и коллективного труда. Программа Диггеры предусматривала отмену копи-гольда и власти манориальных лордов над землёй, возвращение общинных земель в общее пользование. Реализация этой программы означала бы полное уничтожение феодального землевладения и в конечном счёте частной собственности на землю. Общее: Они выступали за создание республики, отстаивали идею народного суверенитета, ратовали за предоставление населению широких политических прав и свобод, в том числе проведение ежегодных выборов в палату общин и предоставление избирательных прав всем свободным мужчинам.