Плотность железа 7,8 г/см3, а плотность алюминия 2700 кг/м3. Плотность какого вещества ??ольше?
Физика
Плотность железа 7,8 г/см3, а плотность алюминия 2700 кг/м3. Плотность какого вещества ??ольше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность железа 7800 кг/м3 => она больше чем плотность алюминия
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