→Краткое содержание медного всадника Пушкина. Сначала первая часть, потом вторая. Можно по 3-4 предложения в каждой.←
Литература
→Краткое содержание медного всадника Пушкина. Сначала первая часть, потом вторая. Можно по 3-4 предложения в каждой.←
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был мужик. у него была любимая , но при наводнении померла. и как то ночью за это он погрозил памятнику Петра 1. Свихнулся. помер в безумии и нищите боясь даже поднять глаза чтобы посмотреть на памятник Петра 1
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