→Краткое содержание медного всадника Пушкина. Сначала первая часть, потом вторая. Можно по 3-4 предложения в каждой.←

Гость: Гость:

Жил был мужик. у него была любимая , но при наводнении померла. и как то ночью за это он погрозил памятнику Петра 1. Свихнулся. помер в безумии и нищите боясь даже поднять глаза чтобы посмотреть на памятник Петра 1