Петя и Вася поочерёдно берут конфеты из одного пакета.Петя берёт 1 кофету ВАСЯ 4 и т.д. Когда количество оставшихся в пакете конфет станет меньше необходимого тот чья очередь берет оставшиеся конфеты . Сколько было конфет перво...

Математика

Петя и Вася поочерёдно берут конфеты из одного пакета.Петя берёт 1 кофету ВАСЯ 4 и т.д. Когда количество оставшихся в пакете конфет станет меньше необходимого тот чья очередь берет оставшиеся конфеты . Сколько было конфет первоначально если у пети в итоге оказалось 101 конфета ?

Автор: Гость