Петя и Вася поочерёдно берут конфеты из одного пакета.Петя берёт 1 кофету ВАСЯ 4 и т.д. Когда количество оставшихся в пакете конфет станет меньше необходимого тот чья очередь берет оставшиеся конфеты . Сколько было конфет перво...

Математика
Петя и Вася поочерёдно берут конфеты из одного пакета.Петя берёт 1 кофету ВАСЯ 4 и т.д. Когда количество оставшихся в пакете конфет станет меньше необходимого тот чья очередь берет оставшиеся конфеты . Сколько было конфет первоначально если у пети в итоге оказалось 101 конфета ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(101-3)×4=392+3+101=496(к)
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