Заполни таблицу. Приставка с буквой А Приставка с буквой О
Русский язык
Заполни таблицу. Приставка с буквой А Приставка с буквой О
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А- Наехал,надрез. О-Подъехал,поехал.
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