Выпишите слова с пропущенными буквами в следующем порядке: с безударной гласной в корне, проверяемой ударением; непроверяемой; чередующейся. Вставьте пропущенные буквы. а) 1. Глупцы не разумом, не честностью бл_стали, но золот...

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Выпишите слова с пропущенными буквами в следующем порядке: с безударной гласной в корне, проверяемой ударением; непроверяемой; чередующейся. Вставьте пропущенные буквы. а) 1. Глупцы не разумом, не честностью бл_стали, но золотом одним.(К.Батюшков) 2. Цв_ты последние м_лей роскошных первенцев п_лей. (А.Пушкин) 3. Бл_еснет заутра луч денницы, и заиграет яркий день. (А.Пушкин) 4. Вой протяжный г_лодных волков разд_ется в тумане др_мучего леса. (Я.Полонский) 5. Сосны в барх_те зеленом, и душистая см_ла по ч_шуйчатым колоннам янт_рями пот_кла.(К.Фофанов) 6. Под золотом з_ри березовый лесок. (С.Надсон) 7. Березы ст_яли все белые, без блеску, белые, как только вып_вший снег, до которого еще не к_снулся холодно играющий луч зимнего солнца. (И.Тургенев) 8. Небо, полное гр_зою, все в з_рницах тр_петало. (Ф.Тютчев) 9. Тихо ночь л_жится на вершины гор. (И.Николаев)10. Лишь п_утины тонкий волос бл_стит на праздной борозде. (Ф.Тютчев) 11. Над рекой накл_нясь, что-то шепчет камыш. (И.Суриков) 12. Слабый ветер чуть слышно переб_рает л_ству над головой. 13. От цв_тов в п_лисаднике шел дурманящий зап_х. 14. Здесь так внезапно обрывалась суша и расст_лалась вечная вода!(В.Ленцов) 15. Я предпол_гал, что льдина где-то уткнется в песок моего берега.(В.Ленцов) 16. И тогда из зар_слей орешника выск_чила большая белобокая собака.(В.Ленцов) 17. За широким окном св_ркала под лучами снежная р_внина. (В.Ленцов) 18. В к_ллекции сада насчитывается пятьдесят четыре вида р_стений, зан_сенных в Красную книгу. (Н.Замятин) 19. Рев нар_стал, зап_лняя весь мир, разд_рая уши.(Стругацкие) 20. Не так часто приходится встречать людей, успешно соч_тающих умение работать и головой, и руками. 21. Ск_пт_цизм никогда не повредит, а вот излишний опт_мизм меня пугает. (М.Маринина) 22. Пароход, бл_стающий г_рляндами, поплыл дальше. (Е.Яковлева) 23. Сердце т_скливо зам_рало от прибл_жающихся звуков боя. (Б.Акунин) 24. Донесся быстро нар_стающий вой с_рены. 25. И долго потом на обг_релых холмах не р_сла трава. (В.Шкловский)26. События разв_вались самым непредск_зуемым образом. 27. Прислонившись к стене, он см_трел на б_рюзовую воду б_ссейна, покрытую м_льчайшей п_утиной дождя. (Е.Крестовский) 28. Все попытки про_снить с_туацию ни к чему не прив_ли. 29. Приятно было видеть, что в к_мпании он имеет немалый вес, что с ним говорят ув_жительно. б) 1. Как всегда, вид вечернего города нав_вал п_чаль. 2. Мне запомнились только долгие в_лос_педные прогулки по одному из подмосковных шоссе. 3. Ф_нари за к_сым деревянным з_бором г_рели загадочным и неземным светом, а в пустом и чистом небе в_село несколько мелких звезд. 4. Лес уп_рался в высокий з_бор из некрашеных серых досок, по верху которого зм_илась ржавая к_лючая проволока. 5. Остальные ребята из нашего эк_пажа по_влялись в училище постепенно. 6. Склон перех_дил в л_биринт скал, между которыми пл_скалось море. (В.Пелевин) в) 1. Синие глаза его заг_рались веселым насмешливым огнем. 2. Чувствовалось удовольствие, с которым он подступает к изл_жению своих мыслей. 3. А над деревней синим огнем г_рело июльское небо. 4. Д_леко-д_леко м_лькали з_рницы. 5. Все как-то не наступало желанное р_вновесие в душе его. 6. Вожак (волк) пор_внялся с лошадью и выб_рал момент, чтобы прыгнуть на нее. 7. Сердце зам_рает от необъ_снимой, тайной радости. 8. Князев в хорошем, мирном распол_жении духа прошелся по деревне. 9. Пос_девший Байкал с_рдито шумел, хл_стал каменистый берег, точно на нем х_тел вым_стить теперь всю злость, какую нак_пил за тр_вожную ночь.

Автор: Гость