На сколько масса золота объемом 1 м3 больше массы свинца того же объема?
Физика
На сколько масса золота объемом 1 м3 больше массы свинца того же объема?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса определяется по чрезвычайно полезной формуле m=V*p, где p - ро, она же и плотность. mз=v*pз mс=v*pс нужно найти на сколько отличается масса золота от массы свинца в объёме одного метра кубического, отсюда mз-mс=19320*1-11340*1=7980 кг.
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