Подскажите пожайлуста! Что можно подорить брату на день рождение? Если ему будет 10 лет?
Другие предметы
Подскажите пожайлуста! Что можно подорить брату на день рождение? Если ему будет 10 лет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря чем он увлекается
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите слова с пропущенными буквами в следующем порядке: с безударной гласной в корне, проверяемой ударением; непроверяемой; чередующейся. Вставь...
Математика
Петя и Вася поочерёдно берут конфеты из одного пакета.Петя берёт 1 кофету ВАСЯ 4 и т.д. Когда количество оставшихся в пакете конфет станет меньше н...