Сочинить сочинение на тему "Мастерство учителя"

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Учитель – мастерО труде учителя пишут стихи и песни. Благодарные ученики поют им гимны. И мы все знаем, что учитель – это тот, кто учит. Но можно и уточнить – тот, кто научил. Да, есть такая профессия – «учитель», только вот, когда человек вырастает, он благодарен не тому, кто учил, а тому – кто научил. И совсем необязательно, что ныне знаменитый доктор благодарен именно учителю биологии или химии. Вполне возможно, что своим настоящим учителем он считает педагога по математике или литературе. Слишком широкое значение скрывается за этим простым словом «учитель». Мне кажется – оно намного шире, чем его синоним «преподаватель». Вы замечали в колледжах и вузах, тех, кто читают лекции по тому или иному предмету, никогда не называют «учитель», там – «преподаватели». Вот и уловите разницу. Преподаватель – тот, кто дает знания, умения, навыки. А учитель – именно учит, как знания добывать, как умения применять, а навыки приобретать. А еще учитель учит жить. Нет, не нравоучениями и не по учебникам. Он учит жить в повседневной школьной жизни. В его умении общаться, сердиться, прощать, любить, хвалить – ученики видят модель поведения человека. И если все, что делает их учитель, это искренние порывы души – это будут самые лучшие уроки жизни. И не имеет значения, какой предмет ведет этот учитель. Получается, что учитель – это очень высокое звание, а совсем не профессия. А кого же мы можем назвать «учитель – мастер»? И должен ли учитель быть мастером? Если возьмем слово «мастер», то с ним все понятно. Мастер – это человек, который что-то умеет делать очень хорошо, даже лучше, чем многие другие. Значит ли тогда, что учитель-мастер умеет лучше других учить? Или это должно значить, что учитель – мастер в своем предмете? Научить жизни хуже-лучше – это не определить. Научить предмету – возможно и нужно. Вот здесь успех обеспечен лишь в случае, когда в учителе есть и тонкий психолог, и открытый, позитивный человек и, безусловно, мастер своего дела. Ну, как ты можешь научить писать сочинение ученика, если сам не обладаешь ни полетом мысли, ни воображением? Как ты можешь научить ученика думать, если сам никогда не имел своей принципиальной точки зрения? Как ты научишь ученика самостоятельности, если сам всю жизнь списывал и пользовался умом других? Интересный у нас получается вывод: учителем может быть, в принципе, любой человек, а учителем-мастером – именно тот, кто умеет учить и жизни, и своему предмету. И для меня, высшая оценка такому учителю – это когда его ученики идут по его стопам, но поднимаются выше. Помните, как Жуковский написал Пушкину о побежденном учителе? Вот это и есть высший пилотаж мастерства учителя – быть побежденным своими учениками.