Какое количество энергии требуется для обращения воды массой 150г в пар при темпер??туре 100(градусов)? Нужно с формулами. Q-количество энергии

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Задача очень проста и решается в один этап, важно отметить, что температура воды не нужна, потому что по условию вода уже превращается в пар. Для начала расчитаем количество теплоты, необходимое для парообразования воды. Для этого воспользуемся формулой: Q=L*m Собственно чего мы получаем: (2300000Дж/кг)*0,15 кг=345000 Дж 345000 Дж = 345 кДж Ответ:345 кДж. НА ЗАМЕТКУ: L - это удельная теплота парообразования при кипении, она равна 2,3*10⁻⁶Дж/кг=2300*10³дж/кг = 2300000Дж/кг, это, чтобы понятнее было откуда первое число взялось.