Пж напишите 6 вопросов по этому тексту.Проникновению ислама в Башкортостан способствовали торгово-экономические связи с мусульманскими странами, которые были установлены в VIII—IX веках. Первым мусульманским археологическим пам...

История

Пж напишите 6 вопросов по этому тексту.Проникновению ислама в Башкортостан способствовали торгово-экономические связи с мусульманскими странами, которые были установлены в VIII—IX веках. Первым мусульманским археологическим памятником на Урале являются находки Левашовского могильника в Ишимбайском районе Башкортостана. В ходе раскопок были найдены три серебряных дирхама и золотой динар Арабского халифата 706 и 712 годов и обнаружены захоронения с вытянутыми вдоль тела руками, головой на запад, которые позволяют считать могильник раннемусульманским кладбищем[1]. Есть сведения о том, что пророк Мухаммад в VII веке отправил на Южный Урал своих сподвижников (сахабам). Турецкий богослов Осман Нури Топбаш и глава суфийского тариката Накшбандия шейх Мухаммед Назим аль-Хаккани называют трёх сахабов отправленных в Башкортостан[2]. В своих трудах это подтверждают историки Хисаметдин бин Шарафутдин и Таджетдин Ялсыгул Аль-Башкорди, которые также и сообщили о том, кто из башкир первым принял ислам. В книге «История Болгарии» Хисамитдин бин Шарафетдин пишет что башкиры приняли ислам ранее всех своих соседей, в 195 году хиджры (т.е. в 748 году)[3]. В тюркской истории «Кунч-аль-акбар» («Суть событий») упоминается что у башкир было около 70 городов и крепостей, а ислам они приняли в 530 году хиджры (т.е. в 1152 году)[3].Культурные и торгово-экономические отношения со странами Средней Азии способствовали распространению в Башкортостане учения ханафитского мазхаба. Распространению ислама среди башкир также послужило принятие в качестве государственной религии ислама Волжской Булгарией в 922 году, в которую входили территории западной части Башкортостана.

Автор: Гость