Что означает в задаче слово это?

Математика
Что означает в задаче слово это?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это не известное что то что нужно найди например в это част в этой час и надо найти это
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