Речення з фразеологізмами як кіт наплакав-кури не клюють
Українська мова
Речення з фразеологізмами як кіт наплакав-кури не клюють
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цієї зими снігу як кіт наплакав. У нашого сусіда грошей кури не клюють. Ця робота легка на руку тому зробимо ми її швидко. Він був важким на руку- кожен удав травмував суперника
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