Патогенная стадия для власоглава?

Биология
Патогенная стадия для власоглава?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Патогенное действие: токсико-аллергическая; нарушения целостности слизистой оболочки кишки способствует присоединению вторичной инфекции; формирование патологических кишечных рефлексов.
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