Какую начальную скорость имел автобус если он остановился через 30 с после начала ??орможения с ускорением 0.5 м.с

Физика

Какую начальную скорость имел автобус если он остановился через 30 с после начала ??орможения с ускорением 0.5 м.с

Автор: Гость