Какую начальную скорость имел автобус если он остановился через 30 с после начала ??орможения с ускорением 0.5 м.с
Физика
Какую начальную скорость имел автобус если он остановился через 30 с после начала ??орможения с ускорением 0.5 м.с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-a=(v-v0)/t v=0 a=v0/t v0=a*t v0=0.5*30=15 м/с
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