На кабинках колеса обозрения написаны номера 1,2,3,4... когда кобинка с номерос 25 находится верхней точки колеса кабинка с номером 8 находится в самой нижней точке на колесе обозрения, сколько всего кабинок

Математика

На кабинках колеса обозрения написаны номера 1,2,3,4... когда кобинка с номерос 25 находится верхней точки колеса кабинка с номером 8 находится в самой нижней точке на колесе обозрения, сколько всего кабинок

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