На кабинках колеса обозрения написаны номера 1,2,3,4... когда кобинка с номерос 25 находится верхней точки колеса кабинка с номером 8 находится в самой нижней точке на колесе обозрения, сколько всего кабинок
Математика
На кабинках колеса обозрения написаны номера 1,2,3,4... когда кобинка с номерос 25 находится верхней точки колеса кабинка с номером 8 находится в самой нижней точке на колесе обозрения, сколько всего кабинок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 - 16 кабинок между 8 и 25 кабинкой, следовательно 16 кабинок должно быть между 25 и 8 кабинкой Всего кабинок: 16+16+2=34 кабинки Ответ:34 кабинки
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