На двух полках лежало 196 пачек печенья Когда с первой полки на вторую переложили 28 пачек то на двух полках печенье стало поровну Сколько пачек печенья было на каждой полке первоначально
Математика
На двух полках лежало 196 пачек печенья Когда с первой полки на вторую переложили 28 пачек то на двух полках печенье стало поровну Сколько пачек печенья было на каждой полке первоначально
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 196:2=98 (п) стало на двух полках. 2) 98+28=126 (п) было на 1 полке 3) 196-126=70 (п) было на второй полке Ответ: 126 пачек печенья было на первой полке первоначально. 70 пачек печенья было на второй полке первоначально.
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