На двух полках лежало 196 пачек печенья Когда с первой полки на вторую переложили 28 пачек то на двух полках печенье стало поровну Сколько пачек печенья было на каждой полке первоначально

Гость: Гость:

1) 196:2=98 (п) стало на двух полках. 2) 98+28=126 (п) было на 1 полке 3) 196-126=70 (п) было на второй полке Ответ: 126 пачек печенья было на первой полке первоначально. 70 пачек печенья было на второй полке первоначально.