Помогите мне нужно 10 кратких пословиц на казахском языке на любую тему пожалуста ??омогите зарание спасибо
Қазақ тiлi
Помогите мне нужно 10 кратких пословиц на казахском языке на любую тему пожалуста ??омогите зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Жаманнан жарты аяқ ас қалады. 2)Аз сөйлеп,көп істе 3)Көп сөз - көмір, аз сөз- алтын 4)Еңбек- түбі береке 5)Ел құлағы- елу 6) Тіл- қылыштан да өткір 7) Өнер алды- қызыл тіл 8)Асыл-тастан,ақыл- жастан
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