Помогите мне нужно 10 кратких пословиц на казахском языке на любую тему пожалуста ??омогите зарание спасибо

Қазақ тiлi

Помогите мне нужно 10 кратких пословиц на казахском языке на любую тему пожалуста ??омогите зарание спасибо

Автор: Гость