Морфологический разбор слова КАКОГО-ТО ³
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Морфологический разбор слова КАКОГО-ТО ³
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.(какого?) какого-то - местоим. 2. н.ф. - какой-то пост: неопр. непост: м.р., ед.ч., Р.п./В.п. (зависит от контекста) 3. определение
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