Морфологический разбор слова лечь
Русский язык
Морфологический разбор слова лечь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лечь- глагол неопредел.форма - лечь признаки: сов.в., перех., стоит ф форме инфинитива (личного окончания нет: род, число, спр. определить нельзя) В предложении- сказуемое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю 2/3 и 5/9; 7/8 и 15/16; 1/100 и 1/20; 3/50 и 7/150.
Математика
Если открыть первую трубу ты бассейн можно наполнить водой за 08:00 если второе то з?? 12 а хитрее тоже 16 открыли все три трубы какая часть бассей...
Английский язык
Как переводятся вопросы: 1)Was the weather pleasant in summer? 2)Did you stay in summer in the place in summer? 3)Did you go abroad? 4)4)D...
Английский язык