Морфологический разбор слова отброшен

Русский язык
Морфологический разбор слова отброшен
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
От это приставка брош корень ен суффикс
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