Морфологический разбор слова затихшие
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Морфологический разбор слова затихшие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
затихшие—причастие (полное): совершенный вид, непереходный, прошедшее время, действительный залог неодушевлённое, множественное число, винительный падеж, разговорное затихшие—причастие (полное): совершенный вид, непереходный, прошедшее время, действительный залог множественное число, именительный падеж, разговорное
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