Морские границы России имеют протяженность 37600 км.Из них 17 000 км проходят по морям ??ихого океана и 1600 км по морям на юге нашей страны.Остальная граница приходится на побережье Северного Ледовитого океана.Какова протяженн...
Математика
Морские границы России имеют протяженность 37600 км.Из них 17 000 км проходят по морям ??ихого океана и 1600 км по морям на юге нашей страны.Остальная граница приходится на побережье Северного Ледовитого океана.Какова протяженность северной морской границы России?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17000 + 1600 = 18600 37600 - 18600 = 19000
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