Морские границы России имеют протяженность 37600 км.Из них 17 000 км проходят по морям ??ихого океана и 1600 км по морям на юге нашей страны.Остальная граница приходится на побережье Северного Ледовитого океана.Какова протяженн...

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Морские границы России имеют протяженность 37600 км.Из них 17 000 км проходят по морям ??ихого океана и 1600 км по морям на юге нашей страны.Остальная граница приходится на побережье Северного Ледовитого океана.Какова протяженность северной морской границы России?

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