Найдите значение выражения при a=0.2 b=-5
Алгебра
Найдите значение выражения при a=0.2 b=-5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a^2/a-b/a)-a=a-b/a-a=b/a=-5/0.2=-25
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