133. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. Стоимость 1 кг помидоров в 3 раза или на 30 ??уб. больше, чем 1 кг картофеля. Какова цена картофеля и цена помидоров? Покажи на схеме, какая часть полоски изобра­ жает 30 рублей.

Математика
133. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. Стоимость 1 кг помидоров в 3 раза или на 30 ??уб. больше, чем 1 кг картофеля. Какова цена картофеля и цена помидоров? Покажи на схеме, какая часть полоски изобра­ жает 30 рублей.
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