133. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. Стоимость 1 кг помидоров в 3 раза или на 30 ??уб. больше, чем 1 кг картофеля. Какова цена картофеля и цена помидоров? Покажи на схеме, какая часть полоски изобра жает 30 рублей.
Математика
133. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. Стоимость 1 кг помидоров в 3 раза или на 30 ??уб. больше, чем 1 кг картофеля. Какова цена картофеля и цена помидоров? Покажи на схеме, какая часть полоски изобра жает 30 рублей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зелёным отметила. Отметьте, пожалуйста, лучший ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Геометрия
В параллелограмме ABCD точка М - середина стороны BC, отрезки BD и AM пересекаются в точ??е О. а) выразите АМ через AB и AD. б) выразите BO через B...