Хорошо или плохо развивается живопись в 19 веке Помогите прошу :*

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Хорошо или плохо развивается живопись в 19 веке Помогите прошу :*
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ведущее направление - классицизм. Многочисленные художники, работавшие в этом направлении, вновь обращаются к образам античности. Самый яркий расцвет живописи в 19 веке наблюдался в России, где господствовал аналог классицизма - академизм.
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