Хорошо или плохо развивается живопись в 19 веке Помогите прошу :*
История
Хорошо или плохо развивается живопись в 19 веке Помогите прошу :*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ведущее направление - классицизм. Многочисленные художники, работавшие в этом направлении, вновь обращаются к образам античности. Самый яркий расцвет живописи в 19 веке наблюдался в России, где господствовал аналог классицизма - академизм.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Английский язык
Нужен перевод 2 текстов. Children at secondary school study ten subjects. The main subjects are English, maths and science. Children get homework...