Мотороллер за 4 часа проехал 92 километров самосвал проехал это же расстояние за 2 часа Во сколько раз скорость самосвала больше скорости мотороллера
Математика
Мотороллер за 4 часа проехал 92 километров самосвал проехал это же расстояние за 2 часа Во сколько раз скорость самосвала больше скорости мотороллера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В два раза скорость самосвала больше скорости мотороллера.еще же до ллющлбдшшдшдлюжбьььддбдллддл.дшббтдобдшиобббодьдщщтб
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Литература
Русский язык