Мотороллер за 4 часа проехал 92 километров самосвал проехал это же расстояние за 2 часа Во сколько раз скорость самосвала больше скорости мотороллера

Математика
Мотороллер за 4 часа проехал 92 километров самосвал проехал это же расстояние за 2 часа Во сколько раз скорость самосвала больше скорости мотороллера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В два раза скорость самосвала больше скорости мотороллера.еще же до ллющлбдшшдшдлюжбьььддбдллддл.дшббтдобдшиобббодьдщщтб
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