Мотороллер за 4 часа проехал 92 километров самосвал проехал это же расстояние за 2 часа Во сколько раз скорость самосвала больше скорости мотороллера

Математика

Мотороллер за 4 часа проехал 92 километров самосвал проехал это же расстояние за 2 часа Во сколько раз скорость самосвала больше скорости мотороллера

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