Мотоциклист был в пути 6 часов. После этого ему осталось проехоть еще 144 км. С какой скоростью ехал мотоциклист, если всего он должен проехать 432

Математика
Мотоциклист был в пути 6 часов. После этого ему осталось проехоть еще 144 км. С какой скоростью ехал мотоциклист, если всего он должен проехать 432
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)144:6=24 2)432:144=3 3)24*3=72 Ответ: мотоциклист ехал со скоростью 72км в час
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