Мотоциклист был в пути 6 часов. После этого ему осталось проехоть еще 144 км. С какой скоростью ехал мотоциклист, если всего он должен проехать 432

Математика

Мотоциклист был в пути 6 часов. После этого ему осталось проехоть еще 144 км. С какой скоростью ехал мотоциклист, если всего он должен проехать 432

Автор: Гость