Мотоциклист движется с постоянной по величине скоростью v, по внешней поверхности полусферы радиуса R, обращённой выпуклостью вверх. При этом он описывает в горизонтальной плоскости окружность радиуса R/2. При каком минимальном...

Физика

Мотоциклист движется с постоянной по величине скоростью v, по внешней поверхности полусферы радиуса R, обращённой выпуклостью вверх. При этом он описывает в горизонтальной плоскости окружность радиуса R/2. При каком минимальном коэффициенте трения скольжения между покрышками и поверхностью полусферы возможно такое движение?

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