На отрезке АВ отмечены точки С и D так что точка D лежит между точками С и В найдите ??линну отрезка DB ести АВ =56 см АС = 16 см и С D = n cм Упростить получичиное выражение найдите его значение если n= 18 n= 29

Математика
На отрезке АВ отмечены точки С и D так что точка D лежит между точками С и В найдите ??линну отрезка DB ести АВ =56 см АС = 16 см и С D = n cм Упростить получичиное выражение найдите его значение если n= 18 n= 29
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
DВ=АВ-АС-СD DВ=56-16-n DB=40-n DB=40-18=22(см) DB=40-29=11(см)
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