На отрезке АВ отмечены точки С и D так что точка D лежит между точками С и В найдите ??линну отрезка DB ести АВ =56 см АС = 16 см и С D = n cм Упростить получичиное выражение найдите его значение если n= 18 n= 29

Математика

На отрезке АВ отмечены точки С и D так что точка D лежит между точками С и В найдите ??линну отрезка DB ести АВ =56 см АС = 16 см и С D = n cм Упростить получичиное выражение найдите его значение если n= 18 n= 29

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