Помогите пожалуйста 3 класс математика задание 4
Математика
Помогите пожалуйста 3 класс математика задание 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пускай это прямоугольник АВСД Периметр= АВ+ВС+СД+АД
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