Придумать расказ осенний сад
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Придумать расказ осенний сад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенний сад он так прекрасен , осыпан он желтыми листьями которые упали с различных деревьев .давно все овощи и фрукты поспели весь урожай давно собран . везде лужи но он так прекрасен.
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