50 БАЛЛОВ Ещё не спят, кормятся в лесу птицы Переделайте предложение на более поэтичное и грамотное (можно так сказать)

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50 БАЛЛОВ Ещё не спят, кормятся в лесу птицы Переделайте предложение на более поэтичное и грамотное (можно так сказать)

Автор: Гость